Il direttore sportivo della Ferrari sulle dimissioni per motivi personali dell'ormai ex amministratore delegato: "Ha sorpreso tutti, potrebbe aver influito anche il periodo di positività al Covid-19. Ha dato sempre un grande sostegno al team". E sul rientro in Italia del team principal Binotto: "Nessun legame con la scelta di Camilleri"

Louis Camilleri ha rassegnato le dimissioni per motivi personali e non è più l'amministratore delegato della Ferrari. A prendere il suo incarico, per ora, il presidente John Elkann. Una notizia che ha sorpreso tutti, compreso Laurent Mekies, direttore sportivo della Scuderia cha ne ha parlato a Sky Sport F1. 2Lo abbiamo saputo più o meno negli stessi istanti in cui lo avete appreso voi della stampa - ha detto Mekies da Abu Dhabi, dove si corre l'ultimo GP della stagione - non ce l'aspettavamo. Poi, lo avete letto dai nostri comunicati, lui è stato positivo al Covid-19, per fortuna senza mai essere in pericolo di vita, ma sicuramente sarà stata una cosa molto dura e probabilmente anche questo potrebbe aver pesato nella sua decisione".

Un sostegno importante leggi anche Ferrari, Camilleri si dimette per motivi personali "Camilleri ha sempre dato un sostegno incredibile assieme al presidente Elkann - ha aggiunto il ds della Rossa - anche in una stagione particolarmente difficile e quindi i nostri pensieri sono con lui in questo momento".