Lewis Hamilton è tornato in pista ad Abu Dhabi dopo lo stop a causa del Covid-19: "Non voglio parlarne, è stata un'esperienza. Sono felice di essere tornato con il team, mi è sembrato di stare tantissimo tempo lontano dalla pista. Ho dovuto riprendere l'abitudine. Abbiamo lavorato bene, siamo pronti per sabato".

Lewis Hamilton è tornato al volante della sua Mercedes ad Abu Dhabi dopo lo stop imposto nel secondo round in Bahrain a causa della positività al Coronavirus. Giovedì il campione del mondo ha passato i controlli per poter entrare nella 'bolla' del paddock, poche ore dopo ha chiuso con il secondo tempo le FP2 dietro al compagno Bottas.

"Sono felice di essere tornato" "Sono felice di essere tornato - ha detto Hamilton -. Sintomi Covid? Non mi va di parlarne in modo troppo approfondito, è stata un'esperienza. Ora sono felice di essere tornato in macchina. Sono grato di essere tornato con il team. Ho fatto un paio di sessioni per riprendere il ritmo. Non so neanche bene quanto tempo sono stato al volante, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare e siamo pronti per sabato".