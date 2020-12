Locatelli: “Variante? Il vaccino manterrà la sua efficacia”

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli è stato ospite di Che tempo che Fa. Inevitabile parlare della variante ‘inglese’ del Covid: “Anche se ci sono mutazioni come quelle segnalate prima in Gran Bretagna, poi in altre aree, è altamente improbabile che si perda l’efficacia del vaccino. Davvero la risposta per uscire da questa situazione è il vaccino, sia per il profilo di sicurezza che per l'efficacia"