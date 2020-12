E' sceso in pista con la Haas VF-20 per la prima sessione di prove libere a Yas Marina. Mick Schumacher ha chiuso al 18° posto e ha commentato: "Definirei 'liscia' questa giornata, non ho avuto problemi particolari. Mi sono girato un attimo, ma va bene così...". Il GP di Yas Marina, ultimo del Mondiale 2020, è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno ( canale 201)

