Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24, analizza il momento della Ferrari dal punto di vista economico a pochi giorni dalle dimissioni dell'AD Camilleri: "In Borsa il Cavallino ha chiuso un anno in crescendo, nonostante i problemi legati al Covid, Camilleri ha lasciato una società in salute. Sono tanti i nomi che sono stati fatti per il suo successore: quello in pole in questo momento sembra essere Mike Manley, attuale CEO di Fiat Chrysler"

CAMILLERI SI DIMETTE DA AD, ELKANN AD INTERIM