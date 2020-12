Sebastian Vettel partirà dalla 13^ posizione nel GP di Abu Dhabi, ultima gara in rosso del quattro volte campione del mondo: "Sarà una gara difficile e dolorosa, ma non vedo l'ora di correre. Sarà un GP speciale per me e per tutti coloro con cui ho condiviso tanti momenti in questi anni". Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Sarà una gara difficile dal punto di vista sportivo"

"Sono migliorato rispetto al giro precedente, ma l'ho fatto meno di quanto ci si aspetta tra le due mescole - le parole di Seb a Sky Sport -. Ero abbastanza contento delle mie qualifiche, l'ultimo è stato un giro discreto, forse potevo fare meglio di mezzo decimo o un decimo. La gara di domenica? Si prospetta come una gara dolorosa e difficile dal punto di vista sportivo, ma sarà l'ultima e non vedo l'ora di salire in macchina. Sarà una gara speciale per me ma anche per le persone che mi sono state vicine in questi anni, meccanici e ingegneri. Sarà sicuramente una gara speciale per tutti noi".