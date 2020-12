Vettel 13° ad Abu Dhabi: la griglia di partenza

Max Verstappen stupisce tutti a Yas Marina, dove conquista la terza pole della carriera, mettendosi alle spalle le Mercedes di Bottas e Hamilton. Leclerc partirà 12° (3 posti di penalità da scontare per l'incidente di Sakhir), Vettel 13°. In fondo alla griglia Perez e Magnussen, che hanno sostituito parti delle Power Unit. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP ABU DHABI, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE