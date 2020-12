Weekend perfetto ad Abu Dhabi per Max Verstappen, che dopo la pole domina la gara restando in testa dall'inizio alla fine: "E' stato davvero piacevole guidare la Red Bull. Siamo partiti bene, abbiamo gestito le gomme e il vantaggio. Mi sono goduto la gara, il podio e la vittoria"

Max Verstappen domina ad Abu Dhabi , dove interrompe l'egemonia della Mercedes, lasciandosi alle spalle per la prima volta nell'era Power Unit Bottas e Hamilton. Per l'olandese si tratta della decima vittoria in carriera, la seconda del 2020 e la prima sul circuito di Yas Marina.

"E' stata una gara piacevole"

"E' stata una gara davvero piacevole per me - ha detto Verstappen subito dopo la fine del GP -. Anche ieri, ma oggi abbiamo coronato il lavoro con un’ottima partenza. Abbiamo gestito le gomme, la macchina e il bilanciamento. Per me in pista oggi è stato davvero piacevole guidare, abbiamo fatto tutto nel modo giusto. Una volta che parti davanti puoi controllare di più il passo e questo ti rende la vita più semplice. Alla fine avevo un buon vantaggio sugli inseguitori, quindi ho potuto gestire meglio. Ho voluto godermi la vittoria, il podio. Adesso voglio tornare a casa, non vedo l’ora".