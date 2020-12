Alle 14.10 scatta l'ultima prova del Mondiale 2020 di Formula 1: si corre ancora nel deserto, ma dal Bahrain il Circus si è spostato ad Abu Dhabi. Verstappen dalla pole, ma Hamilton farà di tutto per vincere. Leclerc con tre posizioni di penalità in griglia e fari puntati su Vettel: è la sua ultima gara con la Ferrari. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP

Ultima gara della stagione di Formula 1. Il sipario sul Mondiale 2020 cala con Abu Dhabi, una prova che in realtà è già un primo passo verso il prossimo campionato. Dalla pole scatta la Red Bull di Max Verstappen, ma il rientrante Lewis Hamilton cercherà in tutti i modi di rivendicare il suo essere campione anche alla luce di una trattativa per il rinnovo che è ancora in ballo con Mercedes. Ferrari indietro, con Leclerc 12° in griglia dopo la penalità e Vettel, alla sua ultima gara con la Rossa, 13°. Una giornata di saluti per il tedesco ma non solo: Magnussen si congeda dalla Haas, ad esempio, Ricciardo dalla Renault e Sainz dalla McLaren. Intanto, il team britannico ha annunciato la vendita di alcune quote a degli investitori americani.

