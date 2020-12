In attesa dell'annuncio del rinnovo di Hamilton, è arrivato il prolungamento di Toto Wolff con la Mercedes fino al 2023. Non solo, il manager austriaco aumenta le sue quote di azioni nel team al 33%: "Questa squadra è come una famiglia, non riesco a immaginare di lavorare con un gruppo migliore di persone in questo sport". Ufficiale anche l'ingresso dello sponsor Ineos come azionista sempre al 33% FORMULA 1, IL CALENDARIO DEL 2021

La Mercedes ha da poco chiuso una stagione trionfale con due grossi punti di domanda legati ai rinnovi di Hamilton e Toto Wolff. I continui rinvii avevano contribuito ad alimentare le speculazioni, ma i tasselli adesso iniziano a incastrarsi. In attesa che arrivi l’annuncio del rinnovo di Lewis (sarebbe imminente), è arrivato quello sulla permanenza del numero uno della scuderia tedesca: Toto Wolff resterà in Mercedes per altri tre anni, fino al 2023. Quello di Toto è quindi una sorta di "rilancio": il manager austriaco non solo resta come Team Principal (ruolo che aveva messo in discussione negli ultimi mesi), ma aumenta le sue quote di azioni nel team al 33%. Lo ha comunicato la stessa Mercedes, annunciando l'ingresso dello sponsor Ineos come azionista sempre al 33% (Ineos è un marchio pesante che entra con decisione in Formula 1, dopo la presenza in altri sport come ciclismo e vela). Il resto delle quote ovviamente a Daimler, che quindi di fatto si ritrova comproprietaria del team di F1 con Wolff e Ineos. E per il rinnovo di Lewis Hamilton dovrebbe essere questione di ore: la curiosità è soprattutto sulla durata del prossimo contratto.