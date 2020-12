Grosjean mostra le mani: "Stanno migliorando"

Romain Grosjean ha condiviso un aggiornamento dopo il pauroso incidente di un mese fa in Bahrain, postando su Instagram le foto delle mani, ustionate nell'incendio di Sakhir: "Stiamo andando meglio, anche se la sinistra non è ancora pronta per la foto...", ha scherzato il pilota francese

Prosegue lento ma costante il recupero di Romain Grosjean, che lo scorso 29 novembre usciva miracolosamente vivo dal terribile incidente al primo giro del GP del Bahrain. Il francese, che ha corso a Sakhir il suo ultimo GP in Formula 1 a bordo della Haas, ha voluto condividere un aggiornamento con i suoi tanti followers e tifosi. Grosjean ha postato due stories, in cui si vedono le mani, ovvero la parte del corpo che ha riportato ustioni nell'incendio provocato dall'esplosione della sua monoposto. "Potete immaginare che ero nel fuoco appena un mese fa?", ha scritto Grosjean postando la sua mano destra, praticamente guarita nonostante i 28'' nelle fiamme della sua Haas. "Anche la mano sinistra sta migliorando, ma non è ancora pronta per la foto. Making progress", ha scritto il francese, postando la foto dell'altra mano, ancora fasciata e con le ustioni molto più visibili rispetto alla destra. Nel frattempo Grosjean, che il prossimo anno non sarà nel circus per la prima volta dal 2012, non ha ancora svelato il suo futuro lontano dalla Formula 1.