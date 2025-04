La McLaren vola anche in Bahrain, dove ha chiuso al comando le prime due sessioni di libere prima con Lando Norris e poi con Oscar Piasti. Il dominio delle monoposto 'Papaya' continua ad essere evidente in questo avvio di stagione, dove però sembrano non placarsi dubbi su un tema sempre caldo come quello della flessione (extra) delle ali. Ad alimentare sospetti le parole di Max Verstappen che, secondo quanto riportato da RacingNews365, avrebbe così risposto a una domanda sulla controversa scelta aerodinamica adottata dalla scuderia di Woking: "Molte persone vedono ciò che vedo io". Poche parole ma sufficienti ad alzare un nuovo polverone, mentre alcune immagini - come il post sottostante di FunoAnalisiTecnica - sembrano andare nella direzione indicata dal campione del mondo della Red Bull. "Non faccio io le regole e non sono nemmeno io a farle rispettare. Quindi, quello che vedo io, probabilmente lo vedono in molti - le sue parole riportate da RacingNews365 - Non so cosa sta succedendo, mi piace concentrarmi sulla nostra macchina, l'unica cosa che posso controllare. Tutti spingono sempre oltre i limiti, e spetta alla FIA decidere cosa è consentito, ma non sono deluso perché tutti cercano di fare del loro meglio, e forse alcuni interpretano il regolamento in modo un po' diverso".