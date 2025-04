Hamilton: "Fatto un passo in avanti tra FP1 e FP2"

Lewis Hamilton ha chiuso il venerdì di Sakhir con l'ottavo tempo. Queste le sensazioni sulla Ferrari con il nuovo fondo: "Nella prima sessione abbiamo faticato, mancava il grip. Nella seconda siamo migliorati: il giro sulle soft era buono, siamo stati costanti anche nel passo gara. I rivali solo veloci, lavoreremo per ridurre il gap". Il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

BAHRAIN: HIGHLIGHTS LIBERE