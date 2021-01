Nella notte italiana, primo giorno del 2021, comunicato dell'Aston Martin per il ritorno in Formula 1 nel 2021 sostituendo la Racing Point: il marchio britannico lo farà da produttore 60 anni dopo l'ultima volta nel Circus. E' la nuova avventura di Sebastian Vettel che sarà compagno di box di Lance Stroll. A febbraio verrà svelata la livrea L'AGENDA DEGLI EVENTI SPORTIVI 2021 Condividi:

L'Aston Martin torna con a girare in Formula 1 con le su monoposto dopo sei decenni dall'ultima volta. Nella notte italiana un comunicato del team che scalda i motori per il debutto a Melbourne, in Australia, il 21 marzo 2021, segnando un ritorno alla competizione, puntando sui piloti Sebastian Vettel e Lance Stroll. L'Aston prende il posto della Racing Point. "Il marchio britannico ha avuto un grande successo nelle corse automobilistiche negli ultimi anni, evidenziato da numerose vittorie di classe alla 24 Ore di Le Mans - si legge nella nota - ora è giunto il momento per Aston Martin di impegnarsi nella più famosa di tutte le arene degli sport automobilistici: la Formula 1. Aston Martin è consapevole il potere della Formula 1 quando si tratta di notorietà del marchio. Molto lavoro è già stato fatto tramite la sponsorizzazione della Red Bull Racing da parte della società, ma ora Aston Martin lo porterà a nuovi livelli, entrando a far parte dell'élite della F1 come produttore".

Lawrence Stroll, Presidente Esecutivo di Aston Martin leggi anche Vettel saluta la Rossa, la F1 guarda già al 2021 “La Formula 1 è una piattaforma estremamente potente che giocherà un ruolo chiave nella strategia di Aston Martin e nel percorso evolutivo dell’azienda. È uno sport veramente globale con un pubblico enorme che crediamo possa aiutare a far brillare ulteriormente il marchio e aumentare ulteriormente la sua desiderabilità in tutto il mondo. Questo è un marchio che ha già avuto un enorme successo negli sport motoristici internazionali di alto livello come la 24 Ore di Le Mans - e ora abbiamo l'opportunità di scrivere una nuova pagina nei libri di storia. E’ una prospettiva estremamente eccitante per chiunque sia un amante del marchio Aston Martin, per i fan della Formula 1 e dello sport stesso ". L'unveiling a febbraio A febbraio, il team rivelerà la sua vettura e la livrea di F1 2021, che include il quattro volte campione del mondo di Formula 1, Sebastian Vettel e il pluripremiato vincitore del podio, Lance Stroll.