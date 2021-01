Con una foto postata su Instagram, il pilota della Red Bull ha reso pubblica la relazione con la figlia di Nelson nonché ex del pilota russo ex Alpha Tauri

Un post su Instagram che fuga ogni dubbio: Max Verstappen, pilota della Red Bull, ha trovato l'amore. La sua dolce metà è Kelly Piquet, tedesca di origini brasiline e nipote dell'ex driver Nelson Piquet. Della loro love story si parla da tempo, ma la foto pubblicata da Max sul social diventa una sorta di ufficialità. Kelly in passato ha avuto una relazione con Daniil Kvyat. "Felice anno nuovo a tutti! Rendiamo il 2021 un anno da ricordare in molti modi. Auguro a tutti voi successo, amore e felicità, così come io ho trovato la mia", si legge nel post.