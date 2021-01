Davide Brivio all'Alpine F1, sarà Racing Director

L'annuncio dell'Alpine F1, che nel Mondiale 2021 scenderà in pista al posto della Renault: "Davide Brivio entra a far parte del Team come Racing Director, il suo ruolo specifico e le sue responsabilità saranno annunciati nelle prossime settimane". Arriva dopo oltre vent'anni di carriera in MotoGP, dove lo scorso anno ha vinto con Mir il Motomondiale in Suzuki

"Davide Brivio entra a far parte del Team Alpine F1 come Racing Director", ora è ufficiale. L'annuncio è firmato dal team che, dal Mondiale 2021, scenderà in pista al posto della Renault. "Siamo lieti di confermare che Davide Brivio rafforzerà il nostro gruppo in vista della stagione 2021 del Campionato del mondo di Formula 1", anche se - come specifica il comunicato ufficiale - "il suo ruolo specifico e le sue responsabilità saranno annunciati nelle prossime settimane. "Davide si unisce con una ricca esperienza e successi dopo più di vent'anni nel Campionato del Mondo MotoGP, non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Davide mentre iniziamo la prossima fase del nostro viaggio in Formula 1".