Prosegue il duro lavoro in alta quota di Lewis Hamilton, che sui social svela uno dei suoi allenamenti preferiti, lo sci di fondo: "Uno dei modi migliori per prepararsi. Ti senti così concentrato, hai pace e tranquillità e non devi mollare mai", ha scritto il campione del mondo, che si trova in montagna in attesa di firmare il contratto con la Mercedes

HAMILTON COME ROCKY: ALLENAMENTO IN MONTAGNA