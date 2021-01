3/20 ©LaPresse

MARIA TERESA DE FILIPPIS. La prima pilota della storia. Nata a Napoli nel novembre 1926, esordì in F1 durante le qualifiche del GP di Montecarlo del 1958. Non esistendo sponsor, acquistò personalmente una vettura, una Maserati 250 F, appartenuta a Scarlatti. Il debutto in gara ad aprile, al Gran Premio di Siracusa, non valido per il Campionato del Mondo: chiuse al quinto posto. In quell'anno disputò così tre corse, conquistando anche la decima posizione (suo miglior risultato) in Belgio.