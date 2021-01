Dopo Charles Leclerc, a Fiorano è il turno di Carlos Sainz, al debutto assoluto al volante della Ferrari. Anche lo spagnolo ex McLaren gira sulla SF71H, la monoposto del 2018. Giornate importanti pure per l'AlphaTauri a Imola con la new entry del Mondiale, il giapponese Yuki Tsunoda

Carlos Sainz al "battesimo" Ferrari. È il momento dello spagnolo in pista nel terzo giorno dei test organizzati dalla Scuderia con la SF71H, la vettura del 2018, a Fiorano. Dopo il lunedì dedicato ai piloti dell'Academy e il martedì per Charles Leclerc, è arrivato il turno del pilota iberico che, poche settimane dopo il suo ingresso ufficiale a Maranello, esordisce dunque al volante della Rossa. Sono questi i primi passi utili per 'rompere il ghiaccio' verso la nuova stagione e i test pre-campionato che si svolgeranno in Bahrain dal 12 al 14 marzo, poco prima del via del campionato.