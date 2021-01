Carlos Sainz è sceso nuovamente in pista per la sua seconda giornata di test a Fiorano. Lo spagnolo, che aveva debuttato mercoledì completando 118 giri, è ancora al volante della SF71H, la vettura del 2018. Dopo il lunedì dedicato ai piloti dell'Academy e il martedì per Charles Leclerc, l'ex McLaren ha dunque a disposizione una mezza giornata extra per poter prendere ulteriore confidenza con il team e con tutto l'ambiente della Scuderia. Sono questi i primi passi utili per 'rompere il ghiaccio' verso la nuova stagione e i test pre-campionato che si svolgeranno in Bahrain dal 12 al 14 marzo, poco prima del via del campionato.