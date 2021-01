Carlos Sainz ha rilasciato al volume Racing Activities la sua prima intervista da pilota della Ferrari: "La Rossa è nel mio destino, l'obiettivo è quello di vincere il Mondiale. Ho realizzato un sogno, la responsabilità è grande. Ho fiducia nel progetto e con Leclerc daremo passione e voglia di vincere: vogliamo far tornare in alto la Scuderia"

Carlos Sainz ha concluso la sua giornata e mezza di test a Fiorano con la Ferrari SF71H del 2018, completando tra ieri e oggi un totale di oltre 150 giri. Lo spagnolo ha rilasciato la sua prima intervista da ferrarista per il volume ' Racing Activities ' che è appena stato pubblicato. Queste le sue parole, come riportato dal sito della Ferrari.

leggi anche

Sainz: "Emozioni speciali, non le dimenticherò"

Cosa significa per te l’arrivo alla Ferrari?

Quando avevo dieci anni andai al Gran Premio di Spagna a Barcellona ed ebbi la fortuna di incontrare uno dei miei eroi, Michael Schumacher, e di visitare il garage della Ferrari: l’atmosfera era semplicemente unica, non esiste nulla di simile. Quindi, credo che il modo più facile per descrivere cosa significhi per me essere parte della Scuderia è che si realizza un sogno di quando ero bambino! Detto questo, indossare la tuta rossa e guidare per questa squadra rappresenta molto di più: come pilota è un grande onore e una grande responsabilità che non vedo l’ora di iniziare e vivere.

Si dice che i bambini giochino sempre con le macchinine rosse: è stato così anche per te?

Verissimo! Avevo molte macchinine giocattolo rosse e anche il mio primo kart era tutto di quel colore. Oggi anche l’emoji che identifica su WhatsApp le macchine da corsa è rosso! Ogni pilota e ogni tifoso sa cosa rappresenta la Scuderia Ferrari e anche se non si è interessati al motorsport o se non piacciono in assoluto le automobili, si riconosce il marchio e si associa il colore rosso alla Ferrari.