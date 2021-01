Ancora nessun aggiornamento nella telenovela del rinnovo di contratto tra Lewis Hamilton e la Mercedes: l'ottimismo per una conferma lascia spazio alla realtà, ovvero che al momento l'attesa firma non c'è ancora stata. Il rapporto tra le parti, da affettuoso, è diventato freddamente professionale e come tale non è più scontato, specialmente con un Mondiale al via tra appena due mesi