Mercedes, pronto il rinnovo per George Russell

Nel 2024 Mercedes aveva cercato di ingaggiare Max Verstappen per metterlo al fianco di George Russell. Adesso invece Toto Wolff starebbe puntando forte sul rinnovo dell’inglese. Secondo quanto riportato su Motorsport.com da Roberto Chinchero, il team di Brackley avrebbe preparato un contratto biennale fino al 2027 con l’opzione per il 2028.



Dopo il GP di Cina, il team principal Mercedes aveva elogiato le performance di Russell: "Si è parlato tanto di Hamilton che ci ha lasciato per andare in Ferrari, di Kimi che è arrivato come il giovane dall'alto potenziale, ma poco è stato detto su Russell. Ho sempre detto che non è giusto, perché è uno dei migliori piloti in circolazione. Se devo fare il nome dei 3 piloti migliori, lui rientra assolutamente in questo gruppo, se non tra i primi due. Forse è sulla buona strada per diventare il primo. George è un guerriero, sia dentro che fuori la macchina".