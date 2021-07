Quello in Gran Bretagna sarà il primo weekend in cui verrà testata la novità della Qualifica Sprint o Sprint Race. Cambia il format dal venerdì e anche l'assegnazione dei punti. La Sprint si terrà il sabato, dopo la sessione di libere: ecco come funziona e tutte le regole. Il GP di Silverstone è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il decimo appuntamento della stagione di Formula 1 si corre in Gran Bretagna . Questo GP porta con sé una novità molto importante : all'inizio dell'anno, infatti, Formula 1 e FIA avevano stabilito un cambiamento regolamentare con l'introduzione della qualifica Sprint per tre weekend di gara della stagione in corso. Il primo di questi è appunto Silverstone .

La qualifica Sprint o gara Sprint (di fatto è una qualifica ma anche una gara) si svolge sui 100 chilometri (circa 25', 17 giri a Silverstone) senza sosta e assegna ai primi tre classificati dei punti: 3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo. Non è previsto punto extra per il giro veloce. Questi punti si sommano a quelli della domenica. L'ordine di arrivo della Sprint determina quindi la griglia di partenza del GP che a Silverstone scatterà alle 16 italiane .

Le gomme nella Qualifica Sprint

Ogni pilota può stabilire con quale mescola partire. Nella Sprint, inoltre, non c'è l'obbligo del pit-stop né limiti di consumo di carburante. Una notevole libertà, dunque, confermata anche per il Gran Premio, dove sarà sì obbligatorio usare (almeno) 2 mescole diverse, ma i primi 10 in griglia non avranno vincoli e potranno decidere il compound per il primo stint.