Inizia il conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione di Formula 1. Lunedì 15 febbraio via alle presentazioni: la prima monoposto ad essere svelata sarà la McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris IL CALENDARIO DELLA F1 - LE DATE DELLE PRESENTAZIONI

Si chiama MCL35M ed è la prima monoposto del Mondiale 2021 che verrà svelata in attesa dei test e del via ufficiale della stagione di Formula 1. La McLaren, affidata a Lando Norris e Daniel Ricciardo e che monterà i nuovi motori Mercedes, sarà presentata lunedì 15 febbraio, quando in Italia saranno le 20. Su Sky Sport 24 e Skysport.it seguiremo l'evento per mostrare le prime immagini della nuova creatura del team di Woking. Sul nostro sito foto, video e tutti gli approfondimenti su questa ulteriore tappa di avvicinamento al campionato.



Presentazione McLaren MCL35M lunedì 15 febbraio alle ore 20

Il calendario con le presentazioni ufficializzate: 15 febbraio : McLaren (Norris-Ricciardo)

: McLaren (Norris-Ricciardo) 19 febbraio : Alpha Tauri (Gasly-Tsunoda)

: Alpha Tauri (Gasly-Tsunoda) 22 febbraio : Alfa Romeo Racing (Giovinazzi-Raikkonen)

: Alfa Romeo Racing (Giovinazzi-Raikkonen) 2 marzo: Mercedes (Bottas-Hamilton)

Mercedes (Bottas-Hamilton) 5 marzo: Williams (Russell-Latifi)

Quando ci saranno i test invernali? leggi anche Test, ufficiali luogo e date: in Bahrain a marzo Sarà il Bahrain ad ospitare i test pre campionato. Programma molto breve quello che si terrà a Marzo, dal 12 al 14 marzo, in Bahrain. I team scenderanno in pista per preparare il Mondiale che scatterà sullo stesso tracciato di Sakhir il 20 dello stesso mese.