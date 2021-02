La Ferrari tornerà nella massima categoria del Mondiale Endurance dal 2023 , a cinquant'anni dall'ultima partecipazione ufficiale. La Rossa, infatti, scenderà in pista nella classe Hypercar del Fia World Endurance Championship , un campionato che in passato ha contribuito attivamente a creare. Questo significa che le strade di due nomi leggendari come Ferrari e Le Mans si incroceranno nuovamente nel 2023: la gara francese lunga 24 ore, evento storico nato nel 1923, fa parte infatti del calendario del Fia Wec. Nella stessa categoria la Ferrari sfiderà altri grandi marchi come Porsche , Peugeot , Audi e Toyota .

Lo sviluppo della nuova vettura Lmh

La Ferrari, spiega in una nota, dopo una fase di studio e analisi ha dato il via allo sviluppo della nuova vettura Lmh. Un piano che nelle scorse settimane è già entrato nel vivo, con l'avvio delle fasi di progettazione e simulazione. Il programma di collaudo in pista, il nome della vettura e quello dei piloti che costituiranno gli equipaggi ufficiali saranno comunicati in futuro. Le macchine a ruote coperte di Maranello hanno raccolto grandi successi in passato, come testimoniano i 24 titoli mondiali vinti (l'ultimo dei quali conquistato nel 2017) e le 36 vittorie alla 24 Ore di Le Mans.