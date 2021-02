Attraverso un post su Twitter, l'Aston Martin ha rivelato il nome della macchina che scenderà in pista per il Mondiale 2021: si chiamerà AMR21. I piloti al volante saranno Sebastian Vettel e Lance Stroll. La stagione scatta il 28 marzo con il primo GP in Bahrain, da seguire in diretta su Sky Sport F1

