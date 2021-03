C'è già una prima immagine sul web, ma i veli dall'Aston Martin AMR21 verranno ufficialmente tolti solo alle 16: è la monoposto che segna il ritorno del marchio britannico in F1 ed è anche la prima macchina di Vettel nel dopo Ferrari. Lance Stroll il suo compagno di box. Su Skysport.it l'evento in live streaming con tutti gli approfondimenti: news, foto, video

L'Aston Martin che torna in Formula 1 (al posto della Racing Point) e Sebastian Vettel che riparte dal team britannico dopo la fine dell'avventura con la Ferrari. Oggi il settimo appuntamento con le presentazioni delle nuove monoposto per il Mondiale di F1: tocca dunque all'Aston Martin mostrar la vettura - la AMR21 - che sancisce il ritorno del marchio britannico nella massima categoria. Lance Stroll il compagno di box di Vettel, per una coppia inedita e da seguire con attenzione in vista della nuova stagione che scatterà in Bahrain il prossimo 28 marzo. L'Aston, della quale una prima immagine è circolata prima della presentazione, verrà svelata attorno alle 16 italiane. Su Skysport.it seguiremo in tempo reale la giornata, con approfondimenti, foto, video e analisi.