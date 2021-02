Fernando Alonso deve attendere: non ci sarà il 2 marzo alla presentazione ufficiale del Team Alpine. Il pilota spagnolo, che sta recuperando dopo l’incidente in bicicletta e il conseguente intervento alla mascella, non può ancora essere presente a un evento pubblico. "Siamo spiacenti di confermare che Alonso non sarà presente per il Q&A dei media in questa occasione - conferma il team con un comunicato -. La situazione medica e i corrispondenti regolamenti in vigore non gli permettono di fare alcuna comunicazione e attività di marketing mentre è impegnato nella fondamentale preparazione della stagione". A questo punto, lo vedremo in pista a Sakhir, dal 12 al 14 marzo, per i test che anticipano l'inizio del Mondiale (28 marzo il via)