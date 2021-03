"L'obiettivo è vincere come team, ma anche come pilota". Così Valtteri Bottas durante la presentazione della Mercedes W12: "Ho imparato tanto, mi focalizzo più sui dettagli. Vorrei una stagione senza rimpianti. Hamilton? Compagni e rivali, è il miglior punto di riferimento possibile. Odiamo perdere, quando siamo in auto vogliamo entrambi vincere"

