Il russo ex Red Bull e Toro Rosso/Alpha Tauri sarà il pilota di riserva dell’Alpine durante la stagione 2021 di Formula 1. L’annuncio sui social: “Felice di entrare a far parte di questa famiglia”

Dopo aver perso il sedile dell’AlphaTauri, dove è stato sostituito dal giapponese Yuki Tsunoda, Daniil Kvyat ha trovato una nuova opportunità per non allontanarsi dalla Formula 1: nel 2021 sarà il pilota di riserva dell’Alpine F1 Team. Il russo lavorerà dunque accanto ad Alonso e Ocon. L'annuncio è stato dato durante la presentazione della monoposto A521 e ribadita attraverso i social del team, dove sono state riportare le prime parole di Kvyat: "Sono molto felice di entrare a far parte di questa famiglia. E' un team che ha ottenuto grande risultati in passati (Renaul, ndr) ed è molto avanzato tecnologicamente".