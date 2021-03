"Sfruttare questa stagione in ottica 2022"

"E' stata una stagione intensa il 2020, con il primo podio. Ho fame si successi, essere in un brand francese è un grande orgoglio. Abbiamo il supporto di un grande team, non sarò mai solo al volante della vettura. Dobbiamo sfruttare il 2021 per l'anno prossimo, il 2022, quando sarà la grande sfida. Ho molta fiducia in questa squadra. Sono contento e fiero di essere francese. Questo team ha la passione francese e la competenza britannica. Sono eccitato dal progetto, siamo progrediti molto lo scorso anno con Renault e le ambizioni sono alte. Il mix tra la pista e la strada è un'ottima cosa. Ho sentito la squadra questo inverno e so che la vettura 2020 è stata evoluta. Vorrei risentire ancora la gioia del podio. Dobbiamo anche essere regolari in questa stagione, conoscere al meglio la vettura e i gran premi. Non vedo l'ora di cominciare".