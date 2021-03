Evoluzione e non rivoluzione. Un discorso che vale un po' per tutte le monoposto del Mondiale 2021 e non fa certo un'eccezione la FW43B. Si chiama così la monoposto Williams per la prossima stagione. La vettura di George Russell e Nicholas Latifi verrà presentata alle 15 di venerdì 5 marzo in un modo sicuramente originale: attraverso la realtà aumentata.