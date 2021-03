1/8 Foto Twitter

Aston Martin e Mercedes saranno le Safety Car e Medical Car del Mondiale F1 a partire dal 2021. Ad ufficializzarlo è stata la Formula 1. Per la prima volta, saranno due case ad alternarsi nei vari Gran Premi. La novità è proprio l'Aston Martin, di ritorno nel circus con la monoposto di Vettel e Stroll, che porterà in pista una Vantage con livrea verde smeraldo come Safety Car, una DBX come Medical Car.