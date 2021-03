La nuova Ferrari debutta in pista. VIDEO

Debutto in pista per la SF21 all'indomani della presentazione e alla vigilia dei test in Bahrain. Da domani fino a domenica tutto live su Sky Sport F1: Leclerc sarà in pista al mattino, Sainz debutterà nel pomeriggio

"La nostra SF21 in pista per la prima volta in occasione del Filming Day in Bahrain". Con questo tweet la Ferrari annuncia i primi giri della Rossa presentata ieri per il Mondiale 2021 di Formula1. Dopo la presentazione di ieri e prima dell'apertura ufficiale dei Test F1 di domani, la Scuderia Ferrari porta oggi al debutto la SF21.