Mattinata difficile per Sebastian Vettel, che resta a lungo ai box per un problema alla trasmissione dell'Aston Martin. Escursione nella ghiaia per Hamilton a causa del sovrasterzo, che però conferma le difficoltà in questo pre campionato della Mercedes

Campioni del mondo in difficoltà. E' questo il responso della mattinata del Day-2 dei test in Bahrain: Sebastian Vettel è rimasto a lungo nei box a causa di un problema alla trasmissione della sua Aston Martin, mentre per Lewis Hamilton c'è stata un'escursione sulla ghiaia che lascia qualche perplessità sullo "stato di forma" della Mercedes. Entrambi sono rientrati in pista: Vettel, dopo la sostituzione del cambio, ha concluso la sua sessione con 8 passaggi in totale.