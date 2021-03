Altri problemi per la Mercedes, che conferma l'avvio complicato nelle prime due giornate di collaudi a Sakhir. Hamilton finisce nella ghiaia, probabilmente per una questione di sovrasterzo e lascia sconsolato la pista. Manca il bilanciamento e questa è la lacuna emersa finora sull'andamento della W12. I test sono in diretta su Sky Sport F1 e fino alle 12 il live streaming su Skysport.it

