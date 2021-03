3/11

MURETTO BOX SKY - Allo spettacolo in pista si aggiunge quello degli studi: nuovi set e tecnologia d’avanguardia per un racconto ancora più completo, dove la realtà aumentata aiuta a comprendere la tecnica. E ancora, il suggestivo muretto box Sky per le telecronache nelle tappe extraeuropee. Qui Carlo Vanzini con Marc Gené, che commenteranno la F1 insieme all’Insider Roberto Chinchero e a tutta la squadra di Sky Sport F1: Federica Masolin, Mara Sangiorgio, Matteo Bobbi e Davide Valsecchi. Per la F2, Lucio Rizzica e Marcello Puglisi.