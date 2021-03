Vettel e Alonso, campioni a caccia di rivincita

Sei titoli mondiali in due ma tutto da dimostrare. Sebastian Vettel e Fernando Alonso sono stati i due mattatori dell'era che ha preceduto i motori ibridi e il dominio Mercedes. Ma esperienza e trofei all'alba di questa nuova stagione forse contano un po' meno: entrambi si guardano allo specchio e sanno infatti che dovranno cercare riscatto, anche se per motivi diversi. Il tedesco lo scorso anno ha deciso di accettare la proposta Aston Martin dopo essere stato messo all'angolo dalla Ferrari. Nel 2020 il confronto contro Leclerc per un quattro volte campione del mondo, al di là dei problemi della monoposto, è stato impietoso: 98 punti contro 33. Con nuove squadra e macchina che alle spalle hanno la forte Mercedes, Vettel vuol far vedere a tutti che le qualità di un campione del mondo non se ne sono andate. Anche se i suoi test non sono stati certo gran che: al di là dei problemi di affidabilità emersi, il tedesco ha ammesso che deve ancora imparare a conoscere la squadra e il comportamento della sua monoposto, decisamente diverso dalle precedenti.

L'alba della stagione di Fernando Alonso è stata invece più lineare, almeno in pista. L'incidente in bicicletta di un mese fa e l'operazione alla mascella non hanno avuto conseguenze. La sua Alpine nei test si è discretamente comportata, anche se la sensazione è che sia dietro a McLaren, Ferrari e anche Aston Martin per ora. A mancare allo spagnolo non è invece la grinta e la voglia di dimostrare che l'età, in macchina, non conta nulla. Dopo tanto tempo, là nel gruppone a lottare per i centesimi, i destini di Vettel e Alonso si incontreranno o scontreranno di nuovo.