Un ritorno atteso, gli obiettivi con Alpine nella stagione di F1 che scatta domenica in Bahrain e uno sguardo alla Ferrari. Sono solo alcuni dei temi affrontati nello speciale "Tor-Nando Alonso". Qui alcuni estratti dell'intervista esclusiva al pilota spagnolo che andrà in onda questa sera alle 20.45 su Sky Sport F1 (canale 207). Domenica la gara di Sakhir sempre in diretta sui nostri canali dalle 17 LO SPECIALE F1 - IL CALENDARIO - I VIDEO Condividi:

Fernando Alonso si riprende la Formula 1. Il pilota spagnolo torna nel Circus dopo un'assenza decisa nel 2018 e una porta lasciata sempre socchiusa. Riparte dall'Alpine, ex Renault in griglia di partenza, ed è pronto alla prima gara della stagione in Bahrain. Del suo presente e del suo futuro l'ex campione del mondo ha parlato nell'intervista esclusiva che andrà in onda questa sera su Sky Sport F1 (canale 207) per lo speciale "Torn-Nando Alonso" realizzato da Mara Sangiorgio. Appuntamento alle 20.45, qui alcuni imperdibili estratti.

Gli obiettivi, le speranze, il sogno "Come sto? Sia fisicamente che mentalmente bene. Mentalmente pronto. Avendo avuto tutto lo scorso anno come preparazione, sapendo quello che mi aspettava, ho fatto un rientro graduale con la squadra. Anche fisicamente sto bene, mi sono preparato per tanti mesi e vediamo come inizierà la stagione. Torno in F1 per divertirmi e far divertire la gente con grandi risultati. Voglio vincere, ma dire che torno, vinco gare e vinco titolo è uno sogno. Vediamo e incrociamo le dita".