"Per le opportunità che abbiamo avuto penso di aver fatto un buon lavoro per arrivare qui il più preparato possibile, mi sento pronto per provarci". Carlos Sainz non vede l'ora di tuffarsi per la prima volta in pista in un GP ufficiale con la Ferrari.

Tre team diversi in pochi anni

"Credo che possa aiutare - afferma lo spagnolo nella prima conferenza stampa della staguone - non c'è una regola precisa dipende dalla vettura e dalle esperienze che vivi nelle prime gare. Se hai un buon feeling puoi esprimerti ad un livello molto alto".