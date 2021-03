I test hanno messo in luce l'ottimo stato di forma del pilota olandese e della Red Bull, ma in conferenza stampa Max frena tutti: "Non conta nulla dire che sei un favorito, ciò che importa è la pista, devi concentrarti sul tuo lavoro, mantenendo la concentrazione". Tutto il weekend del GP di Sakhir è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"La passione ripaga di tutto, altrimenti non sarei qui. Non conta nulla dire che sei un favorito, ciò che importa è la pista, devi concentrarti sul tuo lavoro, mantenendo calma e concentrazione. Il resto è solo distrazione e non porta a niente". Nella conferenza stampa del primo giovedì del Mondiale, Max Verstappen rifiuta il ruolo di favorito per il titolo dopo il buon andamento dei test con la Red Bull. "Penso che siamo in una posizione migliore rispetto al 2020 - spiega - è chiaro che tutti sperano questo. È sempre difficile dire dove e quanto siamo migliorati, la cosa più importante è che la macchina sia sembrata sempre piuttosto governabile anche con i cambiamenti del vento. Io sono sempre fiducioso e non penso che saremo ultimi...".