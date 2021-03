È il giorno in cui si assegna la prima pole position della stagione. Scopriamo come si affronta la pista del Sakhir con il simulatore Dallara e tutte le indicazioni necessarie ai piloti. Il weekend del GP Bahrain è diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

GUIDA TV - HIGHLIGHTS DELLE LIBERE - METEO