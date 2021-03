"Siamo migliorati, contento dei due piloti"

Le parole

Leclerc: "Sorpresi da McLaren, ma buona partenza"

"Sicuramente siamo andati meglio oggi rispetto alla scorsa stagione, ma c'è ancora tanta strada da fare - ha spiegato Binotto a Sky Sport -. Trarremo indicazioni importanti e dati su cui lavoreremo, ci siamo battuti con McLaren. Contento dei due piloti, finalmente possiamo contare su entrambi. Carlos ha avuto un buon ritmo, Charles anche. Siamo uniti per migliorare, trarranno delle sensazioni e indicazioni anche in vista delle prossime gare. Siamo tutti concentrati sul 2022, anche se qualche sviluppo lo proporremo quest'anno. Non voglio dare voti, ci sono altre 22 gare. Questa vettura potrà darci soddisfazioni, ma bisogna lavorare. Avevamo visto che la SF21 si comporta in pista come ci aspettavamo e questa è la base, anche per l'anno prossimo. Abbiamo fatto dei miglioramenti, la qualifica di ieri è un punto di partenza per fare ancora meglio".