GP Imola, orari anticipati venerdì e sabato

Ufficiali le modifiche degli orari nel programma di venerdì e sabato del GP di Imola, nota diffusa dalla FIA e dalla Formula 1. La novità è stata introdotta in rispetto ai funerali del Principe Filippo, Duca di Edimburgo, fissati sabato alle ore 16 italiane (le 15 in Inghilterra) presso il castello di Windsor dopo una breve processione. Come annunciato, quindi, le qualifiche saranno anticipate e si svolgeranno tra le 14.00 e le 15.00. Di conseguenza la FP3 inizieranno alle 11.00 per rispettare i regolamenti, che stabiliscono come le qualifiche debbano essere effettuate 120 minuti dopo le FP3. Cambiano anche gli orari di venerdì: le FP2 alle 14.30 e FP1 alle 11.00, modifica dettata dalle regole che richiedono che tali sessioni siano separate da almeno due ore e mezza, e che le FP3 devono iniziare non meno di diciannove ore dalla fine delle FP2. Come scrivono FIA e Formula 1, "ci sarà un minuto di silenzio prima delle qualifiche affinché le persone possano mostrare il loro rispetto".