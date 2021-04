C'è soddisfazione nelle parole di Charles Leclerc al termine di un venerdì chiuso a muro, ma dopo una giornata in cui la Ferrari è sempre rimasta con i migliori: "La macchina va alla grande, prestazione ottima. L'errore nelle FP2? Meglio oggi che in gara. Abbiamo un buon passo". Il weekend di Imola in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

