Carlos Sainz ha parlato a Sky Sport, in diretta a Paddock Live Show, al termine della prima giornata di libere del GP dell'Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1.

"Imola speciale, peccato non avere i tifosi" Le parole Binotto: "Migliorati, curioso di vederci a Imola" "E' speciale, peccato che manchino i tifosi. Senza di loro non è lo stesso, non come me lo immaginavo un anno e mezzo fa prima del Covid. Speriamo di averli con noi a Monza a settembre".

"Leclerc? Perde a padel, mentre a golf..." il compagno Leclerc sorride: "La macchina va alla grande" "Con Leclerc mi trovo bene, siamo molto carichi. Vogliamo fare bene, ma ci rispettiamo. Lo conosco da 2-3 anni, mi è sempre sembrato un bravo ragazzo. Siamo pieni di motivazioni, ci divertiamo e cerchiamo di spingere la squadra nella stessa direzione. A padel vinco io, a golf ancora non vuole ancora giocare..."

"Ho potuto spingere, abbiamo tanto grip" "Usciti dal box non sapevo cosa aspettarmi, era la prima volta che guidavo in queste condizioni. La macchina però si è lasciata guidare bene e ho potuto spingere. Inoltre miglioro ogni volta che salgo sulla vettura e ho tanto grip, molto più che in Bahrain. C'è degrado sulla gomma, ma qui senti che puoi spingere, a differenza che in Bahrain. Qui il posteriore riesci a tenerlo, c'è graining però con qualche correzione possiamo migliorarlo".