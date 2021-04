Charles Leclerc sfrutta ogni millimetro di pista: il monegasco, quarto nelle qualifiche, fa letteralmente volare la sua Ferrari sul cordolo a Imola, per un'immagine che ricorda la Formula 1 'vintage'. In tv il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

