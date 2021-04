Charles Leclerc soddisfatto del 4° posto ottenuto nelle qualifiche a Imola: "La Ferrari è ben bilanciata, siamo a soli 3 decimi da Red Bull e Mercedes e quindi penso potremo fare bene in gara. Partire con le Rosse ci aiuterà". In tv il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky Sport F1 (canale 207), su Skysport.it il racconto in tempo reale con il Live Blog

"Partire con le Rosse ci aiuterà, Ferrari ben bilanciata"

il compagno

Sainz, amaro 11° posto: "Commesso un errore"

"Ieri pensavo con fiducia al 4° posto, ma oggi in FP3 non ci pensavo perchè abbiamo visto che la McLaren andava molto forte - ha spiegato Leclerc a Sky Sport -. Ho fatto un buon giro e siamo a 3 decimi da Red Bull e Mercedes, ho fatto anche un errore nel mio giro. Penso quindi che potremo fare buone cose in gara. Sono contento di questa Ferrari, è bilanciata bene. Dobbiamo trovare performances in generale, anche se in generale non siamo ancora a livello delle prime due vetture. Ci stiamo lavorando. Partire con le Rosse ci aiuterà, anche se dovremo vedere domani in gara se la scelta è stata azzeccata".