Carlos Sainz commenta l'eliminazione in Q2 e l'11° posto nelle qualifiche di Imola: "Non ho fatto un bel giro in tutta la sessione e nell'ultimo ho commesso un errore in frenata. Forse mi è mancata la confidenza e l'abitudine a girare in un circuito così difficile".

"Non ho fatto un bel giro in tutta la sessione. Sono stato veloce, ma non ho messo le curve insieme in un solo giro - ha detto Sainz -. Ho fatto anche un errore in frenata nell'ultimo giro in Q2. So dove posso essere più veloce, ma devo farlo tutto nello stesso giro. Su questo circuito probabilmente mi è mancata la confidenza e la possibilità di fare più giri per avere un miglior bilanciamento in un posto così difficile come Imola".